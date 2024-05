H είδηση ότι μέλος της οικογένειας της Τατιάνας Μπλάτνικ έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς στο Μαλιμπού έκανε τον γύρο του κόσμου τις τελευταίες ώρες, ενώ αρχικά τα διεθνή δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είναι ο πατριός της Μπλάτνικ ωστόσο τελικά πρόκειται για τον 53χρονο γιο του Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ με τον οποίο έχει το ίδιο όνομα.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή δημοσιεύματα, ο 53χρονος από τη Νέα Υόρκη χάθηκε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, με τις αρχές να ανησυχούν για την ξαφνική εξαφάνισή του. Ο ετεροθαλής αδελφός της Μπλάτνικ, Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 6000 block του Murphy Way, μια γειτονιά με πολυτελείς κατοικίες και κτήματα κοντά στο Escondido Falls.

Λέγεται ότι φορούσε μπλε πουκάμισο, γκρι παντελόνι αλλά δεν φορούσε παπούτσια.

Η περιοχή όπου εξαφανίστηκε είναι αγροτική με απότομες πλαγιές και χωρίς φωτισμό τη νύχτα. Λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες της εξαφάνισής του δεν έχουν γίνει γνωστές.

Ο Μπρίλεμπουργκ περιγράφεται ως λευκός άνδρας 53 ετών, με ύψος 1,78 με γκρίζα μαλλιά, πράσινα μάτια και ένα τατουάζ στο πάνω μέρος του μηρού του.

“Υπάρχει ανησυχία για την υγεία του κ. Μπρίλεμπουργκ”, ανέφερε το Τμήμα του Σερίφη στην έκθεσή του για αγνοούμενους.

Η LASD (γραφείο σερίφη του Λος Άντζελες) αναφέρει ότι ο Μπρίλεμπουργκ δεν έχει πλέον δεσμούς με την οικογένεια, κάτι που ισχύει μετά το διαζύγιο της Τατιάνας και του Νικόλαου.

Οι αρχές κάνουν έκκληση σε όποιον έχει δει ή έχει πληροφορίες για το πού βρίσκεται να επικοινωνήσει με τις Αρχές”.

Ο Ατίλιο Μπρίλεμπουργκ ο οποίος αγνοείται φέρεται να είναι, σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα, ο γιος του πατριού της Τατιάνα Μπλάτνικ και ετεροθαλής αδελφός της. Οι δυο τους έχουν το ίδιο όνομα οπότε αρχικά τα ΜΜΕ θεώρησαν ότι πρόκειται για τον πατέρα του, ο οποίος έχει παντρευτεί την μητέρα της Μπλάτνικ, την Μαρί Μπλανς Μπιερλάιν.

