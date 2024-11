Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ χθες Τρίτη το βράδυ για να διαδηλώσουν εναντίον της αποπομπής του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και να απαιτήσουν ο διάδοχός του Ισραέλ Κατς να δώσει προτεραιότητα στη σύναψη συμφωνίας για την επιστροφή των ομήρων που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν λίγη ώρα αφού ανακοινώθηκε η καθαίρεση του Γκάλαντ.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε πως ανέπτυξε δυνάμεις για να τηρηθεί «η δημόσια τάξη».

Διαδηλωτές απέκλεισαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν, που διασχίζει την παραθαλάσσια μητρόπολη, με ορισμένους να φορούν μπλουζάκια που ανέγραφαν «φέρτε τους πίσω στο σπίτι τώρα», αναφερόμενα στους 97 ισραηλινούς ομήρους που θεωρείται πως παραμένουν στα χέρια παλαιστινιακών ενόπλων κινημάτων στη Λωρίδα της Γάζας, από τους οποίους ωστόσο οι 34 έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «μας αξίζουν καλύτεροι ηγέτες» και φώναζαν συνθήματα απαιτώντας ο Νετανιάχου να παραιτηθεί ή χαρακτηρίζοντάς τον «προδότη».

#Telaviv | Chaos erupts in Tel Aviv as thousands of settlers take to the streets to protest against Benjamin Netanyahu’s decision to fire his Defence minister Yoav Gallant. Opposition leader Yair Lapid has reportedly been seen in the protests. A convoy accompanying Netanyahu was… pic.twitter.com/pcJnQkNNFt

— Salaamedia (@salaamedia) November 5, 2024