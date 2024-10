Τουλάχιστον επτά είναι οι νεκροί από το ισραηλινό πλήγμα σε ένα κτήριο στα προάστια της Δαμασκού, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Συρίας. Στο εν λόγω κτήριο «συχνάζουν μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της λιβανέζικης Χεζμπολάχ», ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση «Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Μεταξύ των θυμάτων είναι και γυναίκες και παιδιά. Άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Seven civilians were killed and 11 were injured as a result of an Israeli strike on a residential building in Damascus — Syrian Ministry of Defense pic.twitter.com/bbnCEwAeeB — Tehran Times (@TehranTimes79) October 8, 2024

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με στόχο ένα κτήριο κατοικιών και καταστημάτων στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Μαζέ, σκοτώνοντας επτά πολίτες», σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν πολλές πρεσβείες και τα γραφεία του ΟΗΕ στη Συρία.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα.

Η συνοικία αυτή είναι πυκνοκατοικημένη και ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου καταμέτρησε 20 κατεστραμμένα αυτοκίνητα. Φωτογραφίες δείχνουν πυκνό καπνό να υψώνεται γύρω από ένα πολυώροφο κτήριο, τα φώτα του οποίου είναι αναμμένα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας ανέφεραν ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε με τρεις πυραύλους που προήλθαν από την περιοχή του Γκολάν. Νωρίτερα μετέδωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε «εχθρικούς» στόχους κοντά στη Δαμασκό.

BREAKING: Israel is dropping bombs on residential neighborhoods in Syria’s capital city of Damascus. Only Israel is allowed to bomb civilians in 3 different countries at the same time, and the “international community” doesn’t even blink. pic.twitter.com/KXa9m6OGsu — sarah (@sahouraxo) October 8, 2024

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, εκτός από το κτήριο, στόχος ήταν και ένα όχημα, σταθμευμένο απ’ έξω.

Την περασμένη Τετάρτη, από άλλο πλήγμα στην ίδια συνοικία, σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ήταν και ο γαμπρός του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκε στη Βηρυτό στις 27 Σεπτεμβρίου.

A violent explosion rocked the Mazzeh area in the Syrian capital, #Damascus, and initial information indicates that an Israeli Air Force raid destroyed a building near the Iranian embassy in Damascus.#Syria #Israel #IDF #Iran #IRGC pic.twitter.com/UVYtaVlPze — Eva J. Koulouriotis | إيفا كولوريوتي (@evacool_) October 8, 2024