Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ελικόπτερο στη Μούλα (νοτιοδυτική Τουρκία), ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αυτοδιοίκησης της ομώνυμης επαρχίας.

«Το ελικόπτερο κατέπεσε αφού προσέκρουσε στον 4ο όροφο νοσοκομείου κατά την απογείωση», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πιλότοι, γιατρός και εργαζόμενος που επέβαιναν στο αεροσκάφος, διευκρίνισε ο κυβερνήτης στη Μούλα, ο Ιντρίς Ακμπιγίκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🚨‼️ MORE FOOTAGE ⚠️Turkish Health Ministry Helicopter Crashes Into Hospital, Killing Four A Turkish Health Ministry EC135 helicopter tragically crashed into the fourth floor of a hospital shortly after takeoff this morning (22 Dec) in Mugla, southwestern Turkey. All four… pic.twitter.com/AwNe8srSPn ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ — Kristy Tallman (@KristyTallman) December 22, 2024

«Επικρατούσε πυκνή ομίχλη» και «διενεργείται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πλάνα που μετέδωσε το τουρκικό ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, εικονίζουν το ελικόπτερο καθώς απογειώνεται μέσα σε πυκνή ομίχλη από την οροφή νοσοκομείου στη Μούλα. Είχε προορισμό την Αντάλια (Αττάλεια), στη νότια Τουρκία.

Το ελικόπτερο κατέπεσε σε άδειο οικόπεδο πλάι στο νοσοκομείο, διευκρίνισαν τουρκικά ΜΜΕ.