Οι πλημμύρες που προκάλεσε η τροπική καταιγίδα Σάρα σε Ονδούρα και Νικαράγουα στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ενός αγοριού μόλις 3 ετών το οποίο παρασύρθηκε από χείμαρρο, σύμφωνα με τους απολογισμούς που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Αρχές.

Αφού έπληξε τις προηγούμενες ώρες το Μπελίζ, η καταιγίδα εξασθενεί κινούμενη νοτιοδυτικά της μεξικανικής πολιτείας Καμπέτσε, ενημέρωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Η Ονδούρα ήταν η χώρα της Κεντρικής Αμερικής που υπέστη το χειρότερο πλήγμα από την τροπική καταιγίδα Σάρα. Περίπου 200 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και 3.200 υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ 11 γέφυρες κατέρρευσαν και αποκλείστηκαν δρόμοι. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι επηρεάστηκαν από τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία, σύμφωνα με εκτίμηση των Αρχών.

