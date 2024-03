Ισραηλινός βομβαρδισμός στο νοσοκομείο αλ Άκσα στην κεντρική Γάζα άφησε πίσω του 4 νεκρούς και 17 τραυματίες, δήλωσε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε ανάρτησή του στο X.

“Μια ομάδα του ΠΟΥ βρισκόταν σε ανθρωπιστική αποστολή στο Νοσοκομείο αλ Άκσα στη Γάζα όταν καταυλισμός εντός του συγκροτήματος του νοσοκομείου επλήγη από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν”, έγραψε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, διευκρινίζοντας ότι κανένα μέλος του προσωπικού του ΠΟΥ δεν έχει τραυματιστεί.

A @WHO team was on a humanitarian mission at Al-Aqsa Hospital in #Gaza, when a tent camp inside the hospital compound was hit by an Israeli airstrike today. Four people were killed and 17 injured. WHO staff are all accounted for.

The team was at the hospital assessing the needs…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 31, 2024

