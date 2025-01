Τα «μαύρα κουτιά» του αεροπλάνου της Jeju Air που συνετρίβη στις 29 Δεκεμβρίου σταμάτησαν την καταγραφή περίπου τέσσερα λεπτά πριν από την συντριβή του στο αεροδρόμιο της Μουάν στη Νότια Κορέα, κατά την οποία σκοτώθηκαν οι 179 από τους 181 επιβαίνοντες σε αυτό, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

«Η ανάλυση (που έγινε) αποκάλυψε ότι ο καταγραφέας συνομιλιών πιλοτηρίου (CVR) και αυτός δεδομένων πτήσης (FDR), δεν κατέγραφαν τα τέσσερα λεπτά που προηγήθηκαν της συντριβής του αεροπλάνου», αναφέρει το υπουργείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι αρχές που ερευνούν την αεροπορική τραγωδία, τη χειρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ στη Νότια Κορέα, σχεδιάζουν να εξετάσουν τι ήταν αυτό που οδήγησε στην παύση της καταγραφής από τα δύο “μαύρα κουτιά” του Boeing, προσθέτει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Η ανάλυση του καταγραφέα συνομιλιών πιλοτηρίου έγινε αρχικά στη Νότια Κορέα και στη συνέχεια, όταν εντοπίστηκε η απώλεια δεδομένων, εστάλη σε εργαστήριο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών των ΗΠΑ, συνεχίζει στην ανακοίνωσή του το νοτιοκορεατικό υπουργείο Μεταφορών.

Ο καταγραφέας δεδομένων πτήσης, ο οποίος έχει υποστεί ζημιές, μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ για ανάλυση σε συνεργασία με τον αρμόδιο αμερικανικό ρυθμιστικό φορέα ασφαλείας, διευκρινίζει επίσης το υπουργείο.

Το Boeing 737-800 αυτό της νοτιοκορεατικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jeju Air, προερχόμενο από την Μπανγκόκ, προσγειώθηκε με την κοιλιά στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, μερικά δευτερόλεπτα προτού πέσει σε δομή από μπετόν στο τέλος του διαδρόμου και μετατραπεί σε πύρινη σφαίρα.

Συνολικά έχασαν τη ζωή τους 179 από τους 181 επιβαίνοντες, μόνο μια αεροσυνοδός και ένας ιπτάμενος φροντιστής επέζησαν της καταστροφής, η οποία είναι το χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στο έδαφος της Νότιας Κορέας.

