Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη συντριβή του αεροσκάφους J2-8243 της Azerbaijan Airlines, που εκτελούσε δρομολόγιο Μπακού – Γκρόζνι, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 38 άνθρωποι.

Αναφορές, που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, έκαναν λόγο για περίεργες τρύπες στην άτρακτο του αεροπλάνου, γεγονός που επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια και από μια σειρά από βίντεο. Παράλληλα, το Euronews, με δημοσίευμά του, αποκαλύπτει άλλη μια πιθανή πτυχή της τραγωδίας, αφού επικαλούμενο πηγές κοντά στην έρευνα, υποστηρίζει ότι ενδέχεται το αεροπλάνο να χτυπήθηκε από θραύσματα πυραύλου εδάφους – αέρος, πριν τη συντριβή του.

Συγκεκριμένα, το Euronews αποκάλυψε ότι επίσημες πηγές που συνδέονται με την έρευνα για τη συντριβή, δήλωσαν ότι ενώ πλησίαζαν στο Γκρόζνι, τον προορισμό της πτήσης, οι επιζώντες άκουσαν μια έκρηξη και ακολούθησε κάτι που έμοιαζε με θραύσματα τα οποία χτύπησαν το αεροπλάνο και εισήλθαν στην άτρακτο.

Very interesting: Shrapnel marks on the fuselage of Azerbaijan Airlines plane that crashed in Kazakhstan today. pic.twitter.com/3X5PTIR66E

Το μέσο σχολιάζει πως οι πληροφορίες που μεταδίδει μπορούν να συσχετιστούν με ένα δελτίο ειδήσεων του διεθνούς ειδησεογραφικού καναλιού AnewZ με έδρα το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο επικαλείται έναν Ρώσο στρατιωτικό μπλόγκερ που ισχυρίζεται ότι «οι ζημιές στο αεροσκάφος υποδηλώνουν ότι το αεροπλάνο μπορεί να χτυπήθηκε κατά λάθος από ένα πυραυλικό σύστημα αεράμυνας (SAM)».

Το Γκρόζνι προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι Τσετσένοι μαχητές του Καντίροφ είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το Κρεμλίνο και στόχος υψηλής αξίας για τους Ουκρανούς, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την ακραία δράση της ρωσικής αεράμυνας απέναντι στην αεροπορική δραστηριότητα πάνω από την πόλη, καθώς το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines πλησίαζε για να προσγειωθεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναφέρει το Euronews.

Νωρίτερα, πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, έδειχναν ζημιές και τρύπες στην άτρακτο και στο πίσω τμήμα του αεροπλάνου, με αρκετούς να αναρωτιούνται για την προέλευσή τους. Πάντως επίσημα, η εταιρεία ανέφερε αρχικά ότι το αεροσκάφος έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών, προτού αποσύρει κατόπιν αυτήν την πληροφορία.

Another video showing holes in the wreckage of Azerbaijan Airlines Embraer E190 (4K-AZ65) passenger plane that crashed in Kazakhstan on Wednesday. pic.twitter.com/rqkoKf2jOt

— Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) December 25, 2024