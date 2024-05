Δώδεκα επιβαίνοντες σε πτήση της Qatar Airways από τη Ντόχα με προορισμό την Ιρλανδία τραυματίστηκαν στη διάρκεια αναταράξεων, ανακοίνωσε σήμερα το αεροδρόμιο του Δουβλίνου προσθέτοντας ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και όπως ήταν προγραμματισμένο.

Η πτήση QR017 που εκτελούσε ένα αεροσκάφος τύπου Boeing 787 Dreamliner προσγειώθηκε στο Δουβλίνο λίγο πριν από τις 13:00 τοπική ώρα, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο.

“Κατά την προσγείωση στο αεροσκάφος μετέβησαν μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, ανάμεσά τους της αστυνομίας αεροδρομίων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας επειδή έξι επιβάτες και έξι μέλη του πληρώματος (12 συνολικά επιβαίνοντες) ανέφεραν τραυματισμούς από αναταράξεις που συνάντησε το αεροσκάφος ενώ πετούσε πάνω από την Τουρκία”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το αεροδρόμιο του Δουβλίνου.

Six passengers and six crew members on a Qatar Airways flight from Doha to Dublin injured after experiencing turbulence over Turkey. pic.twitter.com/je1HWReT0O

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 26, 2024

