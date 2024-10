Τρεισήμισι περίπου ώρες κράτησε το σφυροκόπημα συγκεκριμένων στρατιωτικών στόχων στο Ιράν από ισραηλινά αεροσκάφη τα οποία επιτέθηκαν σε τρία κύματα. Χτυπήθηκαν κυρίως εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων που βρίσκονται κατά μήκος των συνορων του Ιράν με το Ιράκ αλλά και στην Τεχεράνη. Παράλληλα χτηπήθηκαν και στόχοι που αφορούσαν την ιρανική αεράμυνα και εγκαταστάσεις συστοιχιών πυραύλων εδάφους – αέρος.

Συνολικά στην επιδρομή συμμετείχαν 100 Ισραηλινά αεροσκάφη και η απόσταση που διήνησαν από τις βάσεις στο Ισραήλ ανερχόταν περίπου σε 2.000 χιλιόμετρα. Είναι προφανές πως τα αεροσκάφη που συμμετέιχαν στην επιχείρηση, ανεφοδιάστηκαν στον αέρα από αεροσκάφη -τάνκερ που πετούσαν σε μεγάλο ύψος στην περιοχή αυτή.

Στις 5:45 τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Οκτωβρίου, ώρα Ισραήλ, δηλαδή με την ανατολή του ηλίου πάνω από την Τεχεράνη ολοκληρώθηκε η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ. Λίγη ώρα αργότερα περίπου στις 7 το πρωί οι αρχές του Ιράν ανακοίνωσαν πως άνοιξε ο εναέριος χώρος πάνω από την Περσία και πως το αεροδρόμιο Αγιατολάχ Χαμενεΐ της πρωτεύουσας λειτουργεί κανονικά.

Άδειος από αεροσκάφη παραμένει ωστόσο ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράκ και το Ιράν. Ένα αεροπλάνο των Ιρακινών αερογραμμών (σ.σ με κόκκινο χρώμα) που κατευθύνεται στην Βαγδάτη πραγματοποιεί πτήση όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη (ώρα Ελλάδος 9:30 πμ).

Επίσης σύμφωνα με την Τεχεράνη, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες ανακοίνωσε πως χτυπήθηκαν στόχοι στρατιωτικού ενδιαφέροντος οι οποίοι υπέστησαν κάποιες ζημιές. Συγκεκριμένα το Ιράν ανακοίνωσε ότι η αντιαεροπορική του άμυνα εντόπισε και αντιμετώπισε με επιτυχία την “επίθεση” του Ισραήλ, αν και πρόσθεσε ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν “περιορισμένες ζημιές”.

⚠️ 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 ⚠️ 𝐓𝐡𝐞 𝐬𝐮𝐧 𝐬𝐥𝐨𝐰𝐥𝐲 𝐫𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐞𝐡𝐫𝐚𝐧… ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ The Battle has been won, Tehran was defended by our men operating advanced anti-air systems all night. 𝗡𝗼𝘄 𝘄𝗲 𝘄𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝘄𝗮𝗶𝘁 𝗳𝗼𝗿 𝗜𝗿𝗮𝗻’𝘀 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗲… pic.twitter.com/zp39uvq5sQ — Iran Spectator (@IranSpec) October 26, 2024

«Ο ήλιος ανατέλει πάνω από την Τεχεράνη. Η μάχη κερδίθηκε, η Τεχεράνη υπερασπίστηκε από τους άνδρες μας που λειτουργούσαν προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα όλη τη νύχτα», ανέφερε το εν λόγω ανακοινωθέν.

Το ανακοινωθέν αυτό, όπως εκτιμούν Δυτικοί παρατηρητές και κυρίως ο τόνος που διέπει αυτή την ανακοίνωση προϊδεάζει πως το Ιράν αποφάσισε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να μην τεντώσει περαιτέρω το σχοινί τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Παρόλα αυτά τόσο επίσημα όσο και ανεπίσημα Ιρανικές πηγές προειδοποιούν πως αν χρειαστεί θα υπάρξουν αντίποινα κατά του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται σε πιο συγκεκριμένες απειλές.

Αξίζει να επισημανθεί πως η Ισραηλινή αεροπορία χτύπησε εν παραλλήλω με την επιδρομή αυτή, συγκεκριμένους στόχους στη Συρία αλλά και στο Ιράκ, σε βάσεις που διατηρούν δυνάμεις φιλικά προσκείμενες στην Τεχεράνη.

Μετά την ολοκλήρωση της επιδρομής, το Ισραήλ δεν ανακοίνωσε απώλειες όσον αφορά τα αεροσκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση αυτή, ούτε ανακοινώθηκαν περιστατικά αναχαίτησης αεροσκαφών στον ουρανό του Ιράν.

Είναι χαρακτηριστικό πως Ισραηλινές εφημερίδες, επικαλούμενες πηγές του Επιτελείου, σημείωναν πως τα ισραηλινά αεροσκάφη «έκαναν ότι ήθελαν» πάνω από την Περσία.

Η λεπτομέρεια αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει το συμπέρασμα στο οποίο είχαν καταλήξει στρατιωτικοί αναλυτές ότι η Περσική αεράμυνα είναι ιδιαίτερα τρωτή.

Το χρονικό της επίθεσης στο Ιράν

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου την Τεχεράνη και την πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση, καθώς το Ισραήλ εξαπέλυσε μπαράζ αεροπορικών επιδρομών εν είδει αντιποίνων για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου. Η απόφαση του Ισραήλ να χτυπήσει ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους ήρθε μετά από εβδομάδες συζητήσεων στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του σχετικά με τη φύση και το εύρος μιας τέτοιας επίθεσης, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Μετά τον πρώτο γύρο επιθέσεων του Ισραήλ στην Τεχεράνη γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ακολούθησε και νέο κύμα επιθέσεων λίγο μετά τις 04:40 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με τις ισραηλινές δυνάμεις να στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα το νέο κύμα επιθέσεων είχε στόχο βάσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι εξαπέλυσαν αεροπορική επίθεση εναντίον του Ιράν, σε αντίποινα για την πυραυλική επίθεση που δέχθηκε την 1η Οκτωβρίου. Πάνω από 100 αεροπλάνα συμμετείχαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου και του F-35 αιχμής.

حمله امشب، یک گزینه تازه را روی میز معادلات منازعات منطقه‌ای گذاشت

تا پیش از این، همگان گمان می کردند، قدرت #ایران در وضعیت آفندی جدی است و در وضعیت پدافندی دچار ضعف و آسیب پذیری است.

Σε ανακοίνωση των IDF υπογραμμίζεται ότι στόχοι είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Το καθεστώς του Ιράν και οι πληρεξούσιοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

«Όπως κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα και καθήκον να απαντήσει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος και τον λαό του Ισραήλ».

Ο Νετανιάχου πραγματοποιεί αξιολόγηση ασφαλείας με τον Γκάλαντ και τους αρχηγούς ασφαλείας

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι αξιολογούν την κατάσταση ασφαλείας, λέει το γραφείο του, σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 5:40 καθώς ο στρατός πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν.

«Ο Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου διενεργεί αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας στην αεροπορική βάση στην Kirya (υπουργείο Άμυνας) με τον υπουργό Άμυνας, τον αρχηγό του στρατού, τον αρχηγό της Μοσάντ και τον επικεφαλής της Shin Bet», αναφέρει το γραφείο του.

Ο υποστράτηγος Χαλεβί δίνει εντολές για χτυπήματα στο Ιράν μαζί με τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας

Το IDF δημοσιεύει μια εικόνα του Αρχηγού του Επιτελείου Υποστράτηγου Herzi Halevi να δίνει εντολές για τα πλήγματα στο Ιράν από το κέντρο διοίκησης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, με τον αρχηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, Υποστράτηγο Tomer Bar.

Σε τρία κύματα η επίθεση

Σύμφωνα με τον Axios, το αποψινό πλήγμα αντιποίνων στο Ιράν περιελάμβανε τρία κύματα. Tο πρώτο επικεντρώθηκε σε χώρους αεράμυνας, ενώ το δεύτερο και το τρίτο στόχευαν βάσεις πυραύλων και drone, μαζί με εγκαταστάσεις παραγωγής.

Η επίθεση σημειώθηκε σε τρία μεγάλα κύματα, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Το δεύτερο και το τρίτο κύμα στόχευσαν ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, χτυπώντας πάνω από 20 στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με τον Axios και τους New York Times. Πάνω από 100 αεροπλάνα συμμετείχαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του F-35 αιχμής, σύμφωνα με τον Walla.

Το Ιράν ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν έχει λάβει αναφορές για τραυματισμούς από τα πλήγματα.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διεύθυνε τις επιθέσεις από ένα ασφαλές συγκρότημα στο αρχηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ισραηλινοί Στρατοί επιτίθενται επί του παρόντος σε ακριβείς στόχους στο Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε δήλωση. «Αυτό είναι απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος στο κράτος του Ισραήλ».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδοποιήθηκαν από το Ισραήλ πριν από τα χτυπήματά του σε στόχους στο Ιράν, αλλά δεν συμμετείχαν στην επιχείρηση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Στρατιωτικές βάσεις στο στόχαστρο των ισραηλινών επιθέσεων

Στρατιωτικές βάσεις στα δυτικά και νοτιοδυτικά της Τεχεράνης βρέθηκαν στο στόχαστρο ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το Ισραήλ δεν έχει πλήξει πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα ABC και NBC.

Την ίδια ώρα, η ιρανική τηλεόραση μεταδίδει πως η κατάσταση στα δύο αεροδρόμια της Τεχεράνης είναι «φυσιολογική» παρά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στην περιοχή. Η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Χομεϊνί και του αεροδρομίου Μεραμπάντ δεν έχει επηρεαστεί, αναφέρει σχετικά.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι τουλάχιστον «έξι εκρήξεις» ακούστηκαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Έξι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν σε περιοχές της Τεχεράνης», ανέφερε ο παρουσιαστής της ιρανικής τηλεόρασης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μεταδίδει πως «δεν έχει αναφερθεί πυρκαγιά ή έκρηξη» στο μεγαλύτερο διυλιστήριο της Τεχεράνης.

Δεύτερο κύμα χτυπημάτων τα ξημερώματα

Το Ισραήλ πραγματοποιεί δεύτερο κύμα πλήγματος στο Ιράν, καθώς λίγο μετά τις 04:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκαν τέσσερις εκρήξεις κοντά στην Τεχεράνη στην περιοχή Σιράζ, σύμφωνα με αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης.

Και οι τρεις κύριοι τηλεοπτικοί σταθμοί του Ισραήλ αναφέρουν ένα δεύτερο κύμα ισραηλινών επιδρομών στο Ιράν, που έλαβε χώρα στις 4:40 τα ξημερώματα. Το Channel 12 παραθέτει μη κρατικές αναφορές στο Ιράν, σύμφωνα με τις οποίες ισραηλινές επιδρομές πραγματοποιούνται στην ανατολική Τεχεράνη και σε μια μονάδα διοίκησης του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, συνεχείς εκρήξεις και φωτεινά ίχνη είναι ορατά στον ουρανό στην κεντρική Τεχεράνη μετά τις νέες εκρήξεις.

Το Reuters επικαλείται τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν ότι ακούστηκαν άλλες τέσσερις εκρήξεις στην ανατολική Τεχεράνη και ότι «η αεράμυνα είναι ακόμα ενεργή» στην πρωτεύουσα.

Η συνεχιζόμενη επίθεση αναμένεται να είναι μια υπόθεση μιας νύχτας, αναφέρει το ABC News. Το ABC επικαλείται επίσης μια πηγή που λέει ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ισραηλινές απώλειες ή ζημιές σε πολεμικά αεροσκάφη.

Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι το πρώτο κύμα ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών είχε στόχο την παραγωγή πυραύλων και εγκαταστάσεις αεράμυνας.

Ο Ίσραέλ Ζιβ, πρώην επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του IDF, αποκαλεί τα ισραηλινά χτυπήματα «ιστορικά» και λέει ότι το Ισραήλ κάνει «ό,τι θέλει» εδώ και ώρες στον ουρανό του Ιράν, στοχεύοντας μερικούς από τους πιο σημαντικούς στρατιωτικούς του στόχους.

Το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει στοχεύσει αποκλειστικά στρατιωτικούς στόχους «θέτει το Ιράν σε ένα δίλημμα» όσον αφορά την απάντησή του, λέει ο Ζιβ.

Το Ιράν ακυρώνει πτήσεις σε όλα τα δρομολόγια μέχρι νεωτέρας

Εκπρόσωπος του Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας του Ιράν δήλωσε ότι οι πτήσεις σε όλα τα δρομολόγια ακυρώθηκαν μέχρι νεωτέρας, αναφέρει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας IRNA, σε νέοτερη ενημέρωση του στις 5:40 (ώρα Ελλάδος).

Η Τεχεράνη απειλεί το Ισραήλ με αντίποινα

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει σε κάθε είδους ισραηλινή επίθεση, μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με ανάλογη αντίδραση για κάθε πράξη του», ανέφερε αξιωματούχος στο πρακτορείο.

Ιράκ: Αναστολή όλων των πτήσεων μέχρι νεωτέρας

Το υπουργείο Μεταφορών του Ιράκ ανακοίνωσε πως αναστέλλονται οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μέχρι νεωτέρας, «λόγω των περιφερειακών εντάσεων», όπως μετέδωσε το ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων (INA) εν μέσω της ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν.

Επλήγησαν μόνο στρατιωτικοί στόχοι

Το Ισραήλ δεν έχει πλήξει πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, παρά μόνο στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα τα αμερικανικά δίκτυα ABC και NBC.

Το Ιράν είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση, η απάντηση θα είναι «συντριπτική».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημερώθηκε για τα ισραηλινά αντίποινα εναντίον του Ιράν, λίγο πριν ξεκινήσει η επίθεση, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο Fox News.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ακούστηκαν εκρήξεις και στην Ισφαχάν αλλά και τη Μασχάτ, όπως και σε κουρδικές περιοχές του βορείου Ιράν.

Ολοκληρώθηκε στις 05.45 τα ξημερώματα η ισραηλινή επίθεση

Ολοκληρώθηκε στις 05.45 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδος και Ισραήλ), με την ανατολή του ηλίου στην Τεχεράνη, η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, έπειτα από τρία κύματα αεροπορικών επιδρομών, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ισραήλ.

Χαγκάρι: «Επιβεβαιώνω ότι ολοκληρώσαμε την ισραηλινή απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν»

Η επίσημη ανακοίνωση του Εκπροσώπου Τύπου των IDF, Αντιναυάρχου Ντανιέλ Χαγκάρι, έχει ως εξής:

«Μπορώ τώρα να επιβεβαιώσω ότι ολοκληρώσαμε την ισραηλινή απάντηση στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Πραγματοποιήσαμε στοχευμένα και ακριβή πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν — αποτρέποντας άμεσες απειλές για το κράτος του Ισραήλ.

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ εκπλήρωσαν την αποστολή τους. Εάν το καθεστώς στο Ιράν έκανε το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο γύρο κλιμάκωσης — θα είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε.

Το μήνυμά μας είναι σαφές: Όλοι όσοι απειλούν το Κράτος του Ισραήλ και επιδιώκουν να παρασύρουν την περιοχή σε μια ευρύτερη κλιμάκωση — θα πληρώσουν βαρύ τίμημα.

Δείξαμε σήμερα ότι έχουμε και την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να δράσουμε αποφασιστικά —και είμαστε προετοιμασμένοι— σε επίθεση και άμυνα— να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ και τον λαό του Ισραήλ».

Η ανακοίνωση του IDF

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι “στοχευμένες” επιθέσεις που εξαπέλυσε εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν, προσθέτοντας ότι τα ισραηλινά αεροσκάφη επέστρεψαν με ασφάλεια στις βάσεις τους. O στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι αν «το καθεστώς του Ιράν κάνει το λάθος να ξεκινήσει έναν νέο γύρο κλιμάκωσης, θα αναγκαστούμε να απαντήσουμε».

«Πριν από λίγο, ο Ισραηλινός Στρατός ολοκλήρωσε ακριβείς και στοχευμένες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων σε ορισμένες περιοχές στο Ιράν. Τα αεροπλάνα μας επέστρεψαν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Το χτύπημα διεξήχθη ως απάντηση στις επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος κατά του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του τους τελευταίους μήνες. Το χτύπημα αντιποίνων ολοκληρώθηκε και η αποστολή εκπληρώθηκε.

Με βάση πληροφορίες, αεροσκάφη της IAF έπληξαν εγκαταστάσεις κατασκευής πυραύλων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των πυραύλων που εκτόξευσε το Ιράν στο κράτος του Ισραήλ τον περασμένο χρόνο.

Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούσαν άμεση και άμεση απειλή για τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ. Ταυτόχρονα, οι IDF έπληξαν συστοιχίες πυραύλων εδάφους-αέρος και πρόσθετες ιρανικές εναέριες δυνατότητες, που είχαν σκοπό να περιορίσουν την εναέρια ελευθερία του Ισραήλ στο Ιράν.

Το Ιράν εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους απευθείας προς το Κράτος του Ισραήλ κατά τη διάρκεια δύο επιθέσεων τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο και χρηματοδοτεί και κατευθύνει τρομοκρατική δραστηριότητα μέσω των τρομοκρατικών πληρεξουσίων του σε όλη τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του.

Παράλληλα με τις προσπάθειες του Ιράν να επιτεθεί στο κράτος του Ισραήλ, το Ιράν ενεργεί για να υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και την παγκόσμια οικονομία.

Το IDF έχει μια σειρά από επιθετικές επιχειρησιακές δυνατότητες, μερικές από τις οποίες αναπτύχθηκαν σήμερα κατά τη διάρκεια των χτυπημάτων σε στρατηγικά μέσα βαθιά εντός του ιρανικού εδάφους.

Το κράτος του Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί τους πολίτες του εάν το ιρανικό καθεστώς συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των αμάχων του.

Το IDF διενεργεί συνεχείς αξιολογήσεις καταστάσεων και είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει αμυντική και επιθετική δράση.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις κατευθυντήριες οδηγίες για την άμυνα του Home Front. Το κοινό καλείται να συνεχίσει να ακολουθεί τις οδηγίες».

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα πλήγματα είχαν στόχο συστοιχίες πυραύλων εδάφους- αέρος και άλλα στοιχεία της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας. Πρόσθεσε εξάλλου ότι επλήγησαν και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των πυραύλων, τους οποίους το Ιράν εκτόξευσε εναντίον του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο.

Σε τρία κύματα η επίθεση

Η επίθεση σημειώθηκε σε τρία μεγάλα κύματα, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Το δεύτερο και το τρίτο κύμα στόχευσαν ιρανικές εγκαταστάσεις παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, χτυπώντας πάνω από 20 στόχους, σύμφωνα με τον Axios και τους New York Times.

Το Ιράν είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν έχει λάβει αναφορές για τραυματισμούς από τα πλήγματα.

Ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ διεύθυνε τις επιθέσεις από ένα ασφαλές συγκρότημα στο αρχηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

«Οι Ισραηλινοί Στρατοί επιτίθενται επί του παρόντος σε ακριβείς στόχους στο Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι σε δήλωση. «Αυτό είναι απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του ιρανικού καθεστώτος στο κράτος του Ισραήλ.

Ένα δεύτερο κύμα αεροπορικών επιδρομών αναφέρθηκε μετά από εκρήξεις που ακούστηκαν στο Σιράζ αργότερα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Πάνω από 100 αεροπλάνα συμμετείχαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του F-35 αιχμής, σύμφωνα με τον Walla.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ειδοποιήθηκαν από το Ισραήλ πριν από τα χτυπήματά του σε στόχους στο Ιράν, αλλά δεν συμμετείχαν στην επιχείρηση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Πυραυλικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία

Το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε σήμερα ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον «στρατιωτικών θέσεων» στο έδαφος της Συρίας από τα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν και τον εναέριο χώρο του Λιβάνου.

Περίπου στις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) «ο ισραηλινός εχθρός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση με ομοβροντία ρουκετών», οι οποίες εκτοξεύθηκαν από «τα κατεχόμενα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν και τον Λίβανο» εναντίον «στρατιωτικών θέσεων στο κεντρικό και νότιο τμήμα» της Συρίας, διευκρίνισε στρατιωτική πηγή την οποία επικαλέστηκε το SANA.

«Η αντιαεροπορική μας άμυνα αντιμετώπισε τους πυραύλους του εχθρού και κατέρριψε κάποιους», διευκρίνισε η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αποτίμηση τυχόν επιπτώσεων «της επίθεσης».

Νωρίτερα το πρακτορείο SANA είχε μεταδώσει ότι «ήχοι εκρήξεων» ακούστηκαν στα περίχωρα της Δαμασκού.

Η ανακοίνωση του συριακού πρακτορείου συμπίπτει με τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων του Ιράν «σε απάντηση στους μήνες επιθέσεων» από την Τεχεράνη.

Από την πλευρά του το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επεσήμανε ότι «η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στοχοθέτησε μία θέση της αντιαεροπορικής άμυνας του συριακού στρατού στην επαρχία Σουέιντα» στο νότιο τμήμα της Συρίας.

«Ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα» σε πολλές επαρχίες της χώρας, κυρίως στη Χομς, τη Δαμασκό και τα περίχωρά της, προκειμένου «να προσπαθήσει να στοχοθετήσει τα ισραηλινά αεροσκάφη που διέσχιζαν τον εναέριο χώρο της Συρίας», δήλωσε ο Ράμι Άμπντελ Ράχμαν διευθυντής του Παρατηρητηρίου.