Η υπεράσπιση του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε χθες Πέμπτη η δίκη του ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Ουάσιγκτον για τις φερόμενες προσπάθειές του να ανατρέψει με απάτη το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020 να διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2026, πολύ μετά τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Πριν από μια εβδομάδα, ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ πρότεινε η δίκη του Αμερικανού πρώην προέδρου να ξεκινήσει τη 2η Ιανουαρίου 2024, εκτιμώντας πως δεν θα πρέπει να διαρκέσει πάνω από «τέσσερις ως έξι εβδομάδες».

Η Τάνια Τσούτκαν, η δικάστρια που θα προεδρεύσει στη συζήτηση, προγραμμάτισε για την 28η Αυγούστου ακροαματική διαδικασία προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία της δίκης και κάλεσε τους διαδίκους να κάνουν τις προτάσεις τους προτού αποφασίσει.

«Το δημόσιο συμφέρον έγκειται στο να διεξαχθεί (…) δίκαιη δίκη και όχι (να εκδοθεί) βιαστική κρίση», ανέφεραν χθες οι συνήγοροι του κ. Τραμπ, προτείνοντας το χρονοδιάγραμμα.

Κατ’ αυτούς, η εξέταση των εγγράφων του φακέλου και μόνο απαιτεί χρόνια.

Αν προκριθεί το χρονοδιάγραμμα που πρότεινε ο εισαγγελέας, «ακόμα κι αν υποθέσουμε πως ξεκινάμε να μελετάμε τα έγγραφα αυτά σήμερα, θα χρειαζόμασταν να επεξεργαζόμαστε 99.762 σελίδες την ημέρα (…) για να τελειώσουμε εγκαίρως», ανέφεραν.

Πρόκειται για όγκο εγγράφων ίσο με την έκταση που έχει «το βιβλίο Πόλεμος και Ειρήνη [σ.σ. του Λέοντα Τολστόι], από το εξώφυλλο ως το οπισθόφυλλο, 78 φορές την μέρα, κάθε μέρα, ως την επιλογή του σώματος ενόρκων», στην έναρξη της δίκης, πρόσθεσαν.

Η ημερομηνία αυτή, ο Απρίλιος του 2026 –μεσολαβούν πάνω από δυόμισι χρόνια– θα τους επιτρέψει να προετοιμάσουν την υπεράσπιση του εντολέα τους με επαρκή τρόπο χωρίς να παρεμβληθούν οι υπόλοιπες διώξεις σε βάρος του, υποστήριξαν.

