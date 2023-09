Ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί επισκέφθηκε το Κίεβο σήμερα και συζήτησε την πιθανότητα της από κοινού παραγωγής όπλων, στις συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

I welcomed French Defence Minister @SebLecornu.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

I appreciate France’s comprehensive support and @EmmanuelMacron’s efforts to enhance our defense, including very effective SAMP/T, Caesar, SCALP-EG.

We discussed co-production projects and strengthening of Ukraine’s air defense. pic.twitter.com/AR9dq12lip

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2023

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ