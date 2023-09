Τμήματα ρωσικού drone έπεσαν στο έδαφος της Ρουμανίας, παραδέχθηκε ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας Άνγκελ Τίλβαρ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα HotNews που επικαλείται το ρουμανικό δίκτυο Antena 3 CNN.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι ρωσικά drone εξερράγησαν στο έδαφος της Ρουμανίας, μέλους του ΝΑΤΟ κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής επίθεσης κατά του ουκρανικού λιμανιού Ισμαΐλ στον Δούναβη, αλλά το Βουκουρέστι επέμεινε να αρνείται ότι επλήγη το έδαφός του.

«Επιβεβαιώνω ότι βρέθηκαν κομμάτια που μπορεί να ανήκουν σε drone», δήλωσε ο Άνγκελ Τίλβαρ, σύμφωνα με το HotNews προσθέτοντας ότι η περιοχή δεν εκκενώθηκε διότι δεν θεωρείται ότι αυτά τα συντρίμμια συνιστούν κίνδυνο.

#Romania‘s Minister of Defense admits having found #Russian drone debris on its territory, contradicting previous denials. https://t.co/UBiHv2uWSH

— AeroTime (@AviationNews) September 6, 2023

