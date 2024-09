Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου, αεροπορικό πλήγμα στην καρδιά της Βηρυτού, το πρώτο σε αυτόν τον κατά πλειονότητα σουνιτικό τομέα της λιβανικής πρωτεύουσας, αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ, πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Αν και τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκόπησαν επανειλημμένα νότιες συνοικίες και προάστια της Βηρυτού, οχυρά της Χεζμπολάχ, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος τομέας στην καρδιά της λιβανικής πρωτεύουσας από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας που υπήρξε έναυσμα του πολέμου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύρραξη οδεύει να γενικευτεί.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας, «τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον διαμερίσματος στην καρδιά της Βηρυτού που «ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια», οργάνωση του ρεύματος των Αδελφών Μουσουλμάνων, που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ισραηλινών πληγμάτων αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες. Μολονότι σουνιτική, η οργάνωση έχει συμμαχήσει με τη Χεζμπολάχ και συμμετέχει στις επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, σε ένδειξη «υποστήριξης» στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP), παλαιστινιακό κίνημα με κοσμικό χαρακτήρα, που ανήκει στην αριστερά, έκανε γνωστό πως τρία μέλη του, ανάμεσά τους υψηλόβαθμα, σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμό.

BREAKING – Israeli strike reported on a residential building in Beirut’s Cola neighborhood.

Probably the deepest strike into the city in decades, and is well outside Beirut’s southern suburbs.

(Video shared online) pic.twitter.com/wv6O1EkAuD

— Timour Azhari (@timourazhari) September 29, 2024