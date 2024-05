Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε σήμερα τους βομβαρδισμούς του εναντίον δύο συνοικιών στη Ράφα, στους κατοίκους της οποίας έδωσε εντολή σήμερα το πρωί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί, από αέρος και από το πυροβολικό, «συνεχίζονται από την περασμένη νύχτα και έχουν ενταθεί από σήμερα το πρωί», εξήγησε ο Άχμεντ Ρεντουάν, ένας εκπρόσωπος τύπου της παλαιστινιακής πολιτικής άμυνας, διευκρινίζοντας πως δύο από τις συνοικίες που στοχοθετούνται, η Αλ Σούκα και η Αλ Σαλάμ, βρίσκονται μεταξύ εκείνων στους κατοίκους των οποίων ο ισραηλινός στρατός ζήτησε να απομακρυνθούν.

This is the Israel that Western media calls a “victim”. pic.twitter.com/o9g34xBnR0

This is absolutely sick.

They’re bombing homes in Rafah as they’re asking civilians to evacuate.

Rafah is currently under attack.

Israeli warplanes are heavily bombing a starving and defenseless population of mostly children, and Western leaders are cheering it on. pic.twitter.com/aBWIU5ltTD

— sarah (@sahouraxo) May 6, 2024