Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη πως πλήττουν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

«Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει αυτή τη στιγμή πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό», ανέφερε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε περί τη 01:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

BREAKING: IDF says it is striking Hezbollah targets in Beirut

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου μίλησε λίγο νωρίτερα για ισραηλινό βομβαρδισμό σε «νότιο προάστιο» της πρωτεύουσας του Λιβάνου, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν «αμέσως» από τουλάχιστον δύο κτήρια και σε ακτίνα τουλάχιστον 500 μέτρων γύρω από αυτά.

🚨🇮🇱🇱🇧 IDF CONFIRMS ‘ATTACKING’ TARGETS IN BEIRUT

The IDF states it is attacking “terrorist targets” in Beirut, with strikes reported in the city’s southern suburbs.

Warnings for evacuation have been issued for residents in neighborhoods like Choueifat Al-Omrousieh and Haret… https://t.co/ml6L4v7oS9 pic.twitter.com/oi18AvVZ5J

