Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η πόλη του Λος Αντζελες καθώς εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτη, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη 7 Ιανουαρίου σε προάστια της πολιτείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η πυρκαγιά που εξαπλώνεται με τρομακτική ταχύτητα προκάλεσε χθες Τρίτη εσπευσμένες απομακρύνσεις κατοίκων προς τους λόφους που «βλέπουν» στο Λος Άντζελες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι χειροτερεύουν την κατάσταση και εγείρουν «θανάσιμο κίνδυνο», όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η φωτιά που εκδηλώθηκε στο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, δίπλα στα βουνά Σάντα Μόνικα, βορειοδυτικά της πελώριας μεγαλούπολης, έχει λάβει πλέον τεράστιες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

🚨 JUST IN: HORRIFYING video coming out of Pacific Palisades, California as wildfires run rampant due to high winds

This is getting incredibly bad incredibly quickly. pic.twitter.com/tM26p0iNdF

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Nick Sortor (@nicksortor) January 7, 2025