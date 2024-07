Tον γύρο του κόσμου και των Social media κάνει μια φωτογραφία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και της Γαλλίδας υπουργού Αθλητισμού, που τους δείχνει σε μία σχεδόν ερωτική αγκαλιά, που σχολιάζεται τις τελευταίες ώρες στη Γαλλία. Και όχι μόνο…

Ο Μακρόν απαθανατίστηκε να αγκαλιάζεται τρυφερά με την Amélie Oudéa-Castéra κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Η Oudéa-Castéra, όπως φαίνεται στη φωτό κρατάει το πίσω μέρος του κεφαλιού του Μακρόν καθώς τον φιλάει στο μάγουλο και ενώ κρατιούνται αγκαλιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ φαίνεται να κοιτάζει κάπως αμήχανα.

Η Madame Figaro, το γαλλικό περιοδικό, έκανε λόγο για ένα «περίεργο φιλί», επισημαίνοντας ότι η υπουργός «ξέρει σαφώς πώς να κάνει τους ανθρώπους να μιλούν για εκείνη»

Αντίστοιχα ήταν και τα σχόλια της Telegraph

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇫🇷 Photos of Emmanuel Macron’s sports minister planting a kiss close to his neck at the Olympic Games opening ceremony have caused a stir in France

Read more here: https://t.co/DXF2EbioSD pic.twitter.com/tBpIZvX1z5

— The Telegraph (@Telegraph) July 30, 2024