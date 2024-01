Στο δεξαμενόπλοιο Marlin Luanda ξέσπασε πυρκαγιά αλλά δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί μετά το πλήγμα που δέχθηκε το σκάφος από αντιπλοϊκό πύραυλο των Χούθι χθες στον Κόλπο του Άντεν, όπως ανακοίνωσαν ο οίκος εμπορίας εμπορευμάτων Trafigura και ο αμερικανικός στρατός.

These two images appear to be circulating claiming to be from yesterday’s incident, they are unrelated to the Marlin Luanda. pic.twitter.com/2oBzuCp54Z

— Aurora Intel (@AuroraIntel) January 27, 2024