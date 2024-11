Υπό τους ήχους και τους στίχους ενός παλιού και αγαπημένου στους Αμερικανούς -και όχι μόνο- τραγουδιού, ανέβηκε στην εξέδρα για την πρώτη του ομιλία ως θριαμβευτής των εκλογών στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που αποτελεί ξεκάθαρο μήνυμα για τις προθέσεις του στη νέα θητεία, το εμβληματικό «God Bless the USA» του Lee Greenwood, το οποίο ταυτίστηκε με όλη την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι στίχοι του τραγουδιού

If tomorrow all the things were gone

I worked for all my life

And I had to start again

With just my children and my wife

I thank my lucky stars

To be living here today

‘Cause the flag still stands for freedom

And they can’t take that away

And I’m proud to be an American

Where at least I know I’m free

And I won’t forget the men who died

Who gave that right to me

And I’d gladly stand up next to you

And defend Her still today

‘Cause there ain’t no doubt

I love this land

God Bless the U.S.A.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

From the lakes of Minnesota

To the hills of Tennessee

Across the plains of Texas

From sea to shining sea

From Detroit down to Houston

And New York to L.A.

Where’s pride in every American heart

And it’s time we stand and say

That I’m proud to be an American

Where at least I know I’m free

And I won’t forget the men who died

Who gave that right to me

And I’d gladly stand up next to you

And defend Her still today

‘Cause there ain’t no doubt

I love this land

God Bless the U.S.A.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

And I’m proud to be an American

Where at least I know I’m free

And I won’t forget the men who died

Who gave that right to me

And I’d gladly stand up next to you

And defend Her still today

‘Cause there ain’t no doubt

I love this land

God Bless the U.S.A.

Σε ελεύθερη μετάφραση οι στίχοι του τραγουδιού λένε:

Αν αύριο είχαν τελειώσει όλα

όσα δούλεψα για όλη μου τη ζωή

και έπρεπε να ξαναρχίσω

Μόνο με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου

Ευχαριστώ τα τυχερά μου αστέρια

που ζω εδώ σήμερα

Γιατί η σημαία εξακολουθεί να σημαίνει ελευθερία

Και (αυτό} δεν μπορούν να το αφαιρέσουν

Και είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός

Όπου τουλάχιστον ξέρω ότι είμαι ελεύθερος

Και δεν θα ξεχάσω τους άντρες που πέθαναν

Ποιος μου έδωσε αυτό το δικαίωμα

Και θα στεκόμουν ευχαρίστως δίπλα σου

Και να την υπερασπιστείτε ακόμα και σήμερα

Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία

Λατρεύω αυτή τη γη

Ο Θεός να ευλογεί τις Η.Π.Α.

Από τις λίμνες της Μινεσότα

Στους λόφους του Τενεσί

Σε όλη την πεδιάδα του Τέξας

Από θάλασσα σε όλη τη λαμπερή θάλασσα

Από το Ντιτρόιτ μέχρι το Χιούστον

Και η Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες

Που είναι υπερηφάνεια σε κάθε Αμερικανική καρδιά

Και ήρθε η ώρα να σταθούμε και να πούμε

Ότι είμαι περήφανος που είμαι Αμερικανός

Όπου τουλάχιστον ξέρω ότι είμαι ελεύθερος

Και δεν θα ξεχάσω τους άντρες που πέθαναν

Ποιος μου έδωσε αυτό το δικαίωμα

Και θα στεκόμουν ευχαρίστως δίπλα σου

Και να την υπερασπιστείτε ακόμα και σήμερα

Γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία

Λατρεύω αυτή τη γη

Ο Θεός να ευλογεί τις Η.Π.Α.

Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1984 και το επίσημο βίντεο από την εκτέλεση του τραγουδιού από τον Λι Γκρίνγουντ ακολουθεί:

Ο ίδιος ο Γκρίνγουντ προλόγισε πριν από 3 μήνες τον Ντόναλντ Τραμπ στο συνέδριό του στο Μιλγουόκι.

Στην πρώτη ομιλία του ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε με αναφορά στους στίχους αυτού του τραγουδιού.