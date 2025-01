Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ισχυρού σεισμού που έπληξε την περιφέρεια του Θιβέτ, στη νοτιοδυτική Κίνα στα σύνορα με το Νεπάλ, στα Ιμαλάια, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Ημερησία της Νανφάνγκ.

Λίγο νωρίτερα, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV έκανε λόγο για εννιά νεκρούς και κατάρρευση «πολλών» κτηρίων.

M7.1 Earthquake Rocks Tibet-Nepal Border, Tremors Felt In New Delhi

Nine have died in Tibet’s Shigatse city, according to Chinese media, after buildings crumbled. Aftershocks and tremors were felt in parts of India, Bhutan, China, Nepal and Bangladesh. pic.twitter.com/RLkjUoJiQX

— RT_India (@RT_India_news) January 7, 2025

