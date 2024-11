Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων ηφαιστείου στην ανατολική Ινδονησία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

«Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι τοπικές αρχές, έχουν επιβεβαιωθεί 9 θάνατοι», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Kompas ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (BNPB).Ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

#BREAKING : At least nine people were killed after overnight eruption of Lewotobi Laki-laki volcano on Indonesia’s Flores island. There are rescue operations ongoing. pic.twitter.com/VJdHecEE8A

❗️🌋🇮🇩 – Eight people died following the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki, in Wulanggitang district, Indonesia. The number of victims may increase as new identifications are made.

The eruption, which occurred on Sunday night, lasted 24 minutes and was followed by another… pic.twitter.com/bDe86e23sV

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2024

