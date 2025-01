Μια πρόταση που προκαλεί σοκ έκανε εχθές ο Ντόναλντ Τραμπ, προτάσσοντας τον αναγκαστικό εκτοπισμό εκατομμυρίων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να «ξεκαθαρίσουμε όλο αυτό το πράγμα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν στο Air Force One, εχθές, Σάββατο 25 Ιανουαρίου, λέγοντας πως θέλει η Αίγυπτος και η Ιορδανία να πάρουν τους Παλαιστίνιους από τη Γάζα.

Ανέφερε συγκεκριμένα πως θέλει σχέδιο για να «νοικοκυρευτεί» η Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας πως προτείνει οι Παλαιστίνιοι να πάνε —«προσωρινά» ή «μακροπρόθεσμα»— στην Ιορδανία και στην Αίγυπτο.

Audio of Trump on Gaza: I’d like Egypt to take people and I’d like Jordan to take people. You’re talking about a million and half people, and we just clean out that whole thing… pic.twitter.com/rPyQYgMhHJ

— Acyn (@Acyn) January 26, 2025