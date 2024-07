Στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση μετά την απόπειρα δολοφονίας, ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε τους Δημοκρατικούς, χαρακτηρίζοντας «αδύναμο» τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και παρομοιάζοντας την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, με «σκυλί».

Μιλώντας χθες Σάββατο ενώπιον πλήθους υποστηρικτών του στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, ο Τραμπ ειρωνεύτηκε επανειλημμένως τον 81χρονο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον οποίο χαρακτήρισε «αδύναμο». Χλευάζοντας τους Δημοκρατικούς που προσπαθούν να πείσουν τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα, έστρεψε τα βέλη του στην πρώην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη Νάνσι Πελόζι, λέγοντας: «Έχει στραφεί εναντίον του (προέδρου Μπάιντεν) σαν σκυλί».

Έχοντας στο πλευρό του τον γερουσιαστή Τζ. Ντ. Βανς, τον υποψήφιο αντιπρόεδρο του, ο Τραμπ είπε για τους Δημοκρατικούς: «Έχουν μερικά προβλήματα. Το Νο1 είναι πως δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο υποψήφιός τους», ανέφερε ο Τραμπ και οι υποστηρικτές του έβαλαν τα γέλια.

PRESIDENT TRUMP: The Democrats are going to go to convention, and they have a couple of problems.

Number one, they have NO IDEA who their candidate is, and neither do we! That’s a problem!

It’s sort of interesting – this guy goes and gets the votes, and now they want to take it… pic.twitter.com/DhkHVP2MIu

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) July 20, 2024