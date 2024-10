Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί εξαπολύθηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στον Λίβανο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις δημοσιογράφοι, μεταδίδει το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Το ANI εξήγησε πως «τρεις δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα στη Χασμπάγια», διευκρινίζοντας πως «ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επιδρομή στις 03:30 (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας».

Σύμφωνα με πληροφορίες λιβανικών ΜΜΕ, ο βομβαρδισμός είχε στόχο ξενοδοχείο στη Χασμπάγια, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με το ANI, έγιναν επίσης νέοι βομβαρδισμοί σε νότια προάστια της Βηρυτού.

📹 Overnight, some 12 Israeli airstrikes attacked #Beirut ‘s suburbs targeting various neighborhood and destroying full residential complexes pic.twitter.com/N9Bh9YoaQc

— Fringe Tok (@Fringe_Tok) October 25, 2024