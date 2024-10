Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στοχοποίησαν για ακόμη ένα βράδυ αργά χθες Πέμπτη τομείς των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, κατέγραψαν εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού σε αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Έπειτα από αλλεπάλληλα πλήγματα, το οπτικό υλικό που μεταδόθηκε εικόνιζε στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από διάφορους τομείς των νοτίων προαστίων. Ακούστηκε σειρά εκρήξεων.

«Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε βομβαρδισμό στον τομέα της Σουέιφατ», στην περιφέρεια των νοτίων προαστίων, μετέδωσε το ANI.

At least 12 iSraeli raids on the southern suburb of Beirut tonight, targeting Haret Hreik, Burj al-Barajneh, Choueifat and Hadath #WATCH #Gaza pic.twitter.com/cUcZ2MRg5s

— Sujon Ahmed (@SAexploring) October 25, 2024