Τρεις αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη στο νοτιοανατολικό Ιράν σε επίθεση την ευθύνη για την οποία ανέλαβε τζιχαντιστική οργάνωση ενεργή στην περιοχή, μετέδωσε επίσημο μέσο ενημέρωσης.

«Τρία μέλη των δυνάμεων της αστυνομίας σκοτώθηκαν και πολίτης τραυματίστηκε σε επίθεση που διαπράχθηκε από ενόπλους στη Μιρτζαβέ, στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν», εξήγησε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στη Σιστάν-Μπαλουτσιστάν, από τις φτωχότερες περιοχές του Ιράν, ζει μεγάλο μέρος της μειονότητας των Βελούχων, που ανήκει στο σουνιτικό ισλάμ, ενώ οι πολίτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι κατά πλειονότητα σιίτες.

Three Iranian border police forces were shot dead by armed men in a car in Mirjaveh, a city in eastern #Iran and near the border with Pakistan. pic.twitter.com/0O37i4m4MH

— Iran Nuances (@IranNuances) September 12, 2024

