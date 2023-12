Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή που ένας σκύλος ράτσας πίτμπουλ εξαπέλυσε άγρια επίθεση σε βάρος ενός Golden Retriever με τους δύο ιδιοκτήτες να προσπαθούν να τα χωρίσουν.

Το τρομακτικό βίντεο ξεκινά με έναν άνδρα να βγάζει βόλτα ανυποψίαστα το λαμπραντόρ του στο πεζοδρόμιο όταν κάποια στιγμή ξαφνικά, σκύλος ράτσας πίτμπουλ προσπερνά τον ιδιοκτήτη και επιχειρεί να επιτεθεί στον σκύλο.

Το Golden Retriever, το οποίο φαίνεται να έχει το ίδιο μέγεθος, αν όχι μεγαλύτερο από το άλλο σκυλί, ως πρώτη του αντίδραση υποχωρεί πίσω από τον ιδιοκτήτη του.

Ο μαύρος σκύλος όμως εξαπολύει άλλη μια επίθεση και το λαμπραντόρ τρέχει από την άλλη πλευρά του ιδιοκτήτη του, ο οποίος προσπαθεί απεγνωσμένα να το βοηθήσει και να του δώσει προβάδισμα.

Το πίτμπουλ επιτίθεται όμως ξανά και καταφέρνει μία δαγκωματιά στον λαιμό του λαμπραντόρ με το σαγόνι του να κλειδώνει καθώς προσπαθεί να το παρασύρει στον δρόμο.

This is the moment either a Staffy-cross or Pitbull attacks a Golden Retriever on a British street earlier this month.

Notice how two grown men struggle to restrain it, how it goes for the throat and how its owner is powerless to keep it contained.

This is from a dog which… pic.twitter.com/wWTu3jbS00

— Bully Watch (@BullyWatchUK) December 20, 2023