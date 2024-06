Ένοπλοι άνοιξαν πυρ χθες Κυριακή σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν, σκοτώνοντας έναν 66χρονο ιερέα και τουλάχιστον 15 αστυνομικούς, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

«Είναι μια τραγική ημέρα για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Σεργκέι Μέλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Βίντεο που ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ανθρώπους στα μαύρα να πυροβολούν αδιακρίτως κατά οχημάτων της αστυνομίας στην Μαχατσκαλά.

Dagestan 👀🔥 pic.twitter.com/oKEcLMjesd — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 23, 2024 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα), σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για τις επιθέσεις στο Νταγκεστάν.

«Κατανοούμε ποιος βρίσκεται πίσω από την οργάνωση των τρομοκρατικών επιθέσεων και ποιος ήταν ο στόχος τους», σημείωσε ο Μέλικοφ, χωρίς όμως να διευκρινίσει περαιτέρω.

📍In the city of Derbent in Dagestan, 6 attackers reportedly clashed with police forces and burned down a church, while a synagogue was burned down in the city of Makhachkala. It looks like an ISIS attack. pic.twitter.com/igqx1eKkUs — Çağatay Cebe (@Mucagcebe) June 23, 2024

Early intel leaks (Russian side) suggest Ukrainian recruitment and funding via Telegram for the Islamic fundamentalists currently battling in the streets of Derbent, Dagestan. Russian authorities note the firefight is ongoing; at least dozen terrorists are operating in the city: pic.twitter.com/hAcvWlB5gV — Bashkarma🌏 (@Karmabash) June 23, 2024

⚡ Unknown assailants have attacked an Orthodox church and a synagogue in Derbent, Dagestan, state media reported, with video showing the synagogue on fire. One policeman was killed and six others were wounded in a shootout at the synagogue, regional police said. pic.twitter.com/huEMMRdIGY — The Moscow Times (@MoscowTimes) June 23, 2024

Several simultaneous terrorist attacks are reported in Dagestan, Russia. In Derbent, a synagogue and a church were attacked, allegedly resulting in the death of a policeman and the synagogue being set on fire. Also, a shootout is reported from Makhachkala.#Russia pic.twitter.com/cKo9BF4UJn — Natalka (@NatalkaKyiv) June 23, 2024

Συνελήφθη ένας ύποπτος

Δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες από πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των δραστών ήταν δύο από τους γιους του Μαγκομέντ Ομάροφ, επικεφαλής της περιφέρειας Σεργκοκαλίνσκι. Ο 63χρονος Ομάροφ συνελήφθη και θεωρείται ύποπτος για την οργάνωση της τρομοκρατικής επίθεσης.

Έξι εκ των δραστών της επίθεσης σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τον Σεργκέι Μέλικοφ, ο οποίος κήρυξε τριήμερο πένθος στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν.

Οι επιθέσεις στις δύο πόλεις ήταν συντονισμένες και συνέβησαν σχεδόν την ίδια ώρα το απόγευμα της Κυριακής.

Another special military operation has begun Footage of a shooting in Dagestan. In Makhachkala and Derbent, unknown people shot at police cars pic.twitter.com/H4wS4H4zbe — TOGA (@TOGAjano21) June 23, 2024

Just release video shows the shootout between police and militants in the streets of the Dagestan region. Another militant is confirmed killed bringing the total to at least seven but likely more. pic.twitter.com/Jf7mdH2JTW — OSINT Aggregator (@AggregateOsint) June 23, 2024