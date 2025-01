Ένοπλοι έκαναν έφοδο χθες Τετάρτη το βράδυ στην έδρα της προεδρίας του Τσαντ στην πρωτεύουσα Ντζαμενά και σκότωσαν έναν άνθρωπο προτού αποδεκατιστούν, με τα 18 από τα 24 μέλη της ομάδας να χάνουν τη ζωή τους, κατά έναν πρώτο απολογισμό των αρχών.

«Η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο (…). Κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης εξαλείφθηκε», δήλωσε ο Αμπντεραμάν Κουλαμαλά, κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός Εξωτερικών, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε μέσω Facebook.

Στην έφοδο συμμετείχαν «24 άνθρωποι» κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που έκανε λόγο για «18 νεκρούς και 6 τραυματίες» στις τάξεις τους ενώ «εμείς θρηνούμε έναν νεκρό» και υπάρχουν επίσης «τρεις τραυματίες, από τους οποίους ένας είναι σοβαρή κατάσταση», διευκρίνισε ο κ. Κουλαμαλά αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Tchad troops responded with heavy fire when the terrorists came.

But how did they get there in the first place? And from where did they sneaked into the town? A whole Presidential Palace attacked. pic.twitter.com/4a0ljtMTOA

— Zagazola (@ZagazOlaMakama) January 8, 2025