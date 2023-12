Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σήμερα σε ποινές κάθειρξης πεντέμιση ως επτά ετών δύο Ρώσους ποιητές που μετείχαν σε δημόσια ανάγνωση ποιήματος κατά της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σε ένα νέο παράδειγμα της καταστολής που μαστίζει τη χώρα.

Οι υποστηρικτές των Αρτιόμ Καμαρντίν και Γεγκόρ Τστόβμπα ξέσπασαν φωνάζοντας “Ντροπή!” όταν εκδόθηκε η ετυμηγορία, ενώ η σύζυγος του πρώτου του φώναζε πως τον αγαπάει, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που ήταν παρούσα στη δίκη.

A court in Moscow has sentenced Artem Kamardin to seven years in prison and Yegor Shotvbe to five years for reading “anti-mobilisation poems” that “expressed hate for residents of the DNR and LNR”. After the verdict several journalists were detained. https://t.co/ihHBHAcOAA

— XSovietNews 🇺🇦 (@XSovietNews) December 28, 2023