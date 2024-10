Τμήματα από αεροπορική βάση του Ισραήλ, η οποία φιλοξενεί τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35, έπληξαν ορισμένοι από τους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου. Δορυφορικές εικόνες που μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν την είδηση.

Συγκεκριμένα, οι εικόνες καταγράφηκαν από την Planet Labs PBC και δημοσιεύθηκαν από το Associated Press, δείχνοντας ζημιές σε δύο υπόστεγα αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Νεβατίμ, στην περιοχή του Νεγκέβ.

Στα πλάνα φαίνεται ένα από τα υπόστεγα να έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το διπλανό έχει υποστεί μερική ζημιά. Οι δορυφορικές εικόνες καταδεικνύουν επίσης τουλάχιστον δύο κρατήρες που δημιουργήθηκαν από τα χτυπήματα των πυραύλων τη νύχτα της επίθεσης.

Επαληθευμένα βίντεο από την επίθεση δείχνουν μια ριπή πυραύλων να πλήττει την περιοχή εντός και γύρω από την αεροπορική βάση, σύμφωνα με τη Haaretz.

Παρά τις ζημιές στα υπόστεγα, ισραηλινές πηγές μεταδίδουν πως δεν καταγράφηκαν ζημιές στα μαχητικά αεροσκάφη που βρίσκονταν στη βάση. Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν κάποιο αεροσκάφος εντός των υπόστεγων επλήγη από την επίθεση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) παραδέχτηκαν ότι οι βάσεις τους επλήγησαν, αλλά διέψευσαν τις φήμες για ζημιές σε μαχητικά αεροσκάφη, drones, πυρομαχικά ή κρίσιμες υποδομές. Σε δήλωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι οι πύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε «κτήρια γραφείων και άλλες περιοχές συντήρησης» στις βάσεις και χαρακτήρισαν τις επιπτώσεις της επίθεσης ως «μη αποτελεσματικές».

Μετά την επίθεση, πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διέδωσαν ότι τουλάχιστον 20 μαχητικά αεροσκάφη F-35 πέμπτης γενιάς καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις που να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

New low resolution satellite imagery shows what appears to be 1 impact area from an Iranian missile strike on the Nevatim air base in southern Israel.

Ignore the shadows from the few pesky clouds. pic.twitter.com/IDqdOYC5pM

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) April 14, 2024