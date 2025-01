Βεβηλώθηκε ο τάφος του Ζαν-Μαρί Λεπέν στο νεκροταφείο του Λα Τρινιτέ-σιρ-Μερ στη δυτική Γαλλία, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Ο τάφος πραγματικά καταστράφηκε, πιθανότατα με βαριοπούλες, χθες το βράδυ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζιλ Πενέλ, ευρωβουλευτής του ακροδεξιού κόμματος «Εθνικός Συναγερμός», καταγγέλλοντας μια «ειδεχθή», «επαίσχυντη και ποταπή» πράξη.

Ο Λεπέν, ο άνθρωπος που έβγαλε τη γαλλική ακροδεξιά από το περιθώριο, πέθανε από φυσικά αίτια στις 7 Ιανουαρίου σε ηλικία 96 ετών.

Ίδρυσε το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέτωπο», που μετονομάστηκε σε «Εθνικός Συναγερμός» και ηγέτιδά του σήμερα είναι η κόρη του, η Μαρίν Λεπέν.

Horrific scenes out of France as the grave of Jean-Marie Le Pen was vandalized with a sledgehammer last night in La Trinité-sur-Mer.

You’re constantly told of the threat of an imaginary far right by the legacy media and politicians.

Yet the far left openly attack… pic.twitter.com/vVcoiueahO

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 31, 2025