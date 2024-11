Ένα σοκαριστικό βίντεο στο οποίο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, φαίνονται μέλη της Χαμάς να βασανίζουν Παλαιστίνιους πολίτες, έδωσαν στη δημοσιότητα την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου, οι IDF.

Στη λεζάντα του βίντεο οι ισραηλινοί αναφέρουν: «Αυτοί οι πολίτες για τους οποίους η Χαμάς ισχυρίζεται δημόσια ότι αγωνίζεται, είναι οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι βασανίζονται σε αυτό το βίντεο».«Η Χαμάς δεν είναι μόνο εχθρός του Ισραήλ είναι και εχθρός της Γάζας», επισημαίνεται στην ανάρτηση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

The same civilians that Hamas outspokenly claimed to be fighting for, are the same civilians being tortured in this video.

Hamas is not only Israel’s enemy—they’re Gaza’s enemy also. pic.twitter.com/J4kasDlOCu

— Israel Defense Forces (@IDF) November 10, 2024

