Ποικίλα σχόλια προκαλούν οι γκριμάτσες της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ καθώς περίμενε τον Τζο Μπάιντεν. Το βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου και καταγράφει την Μελόνι και άλλους πολιτικούς ηγέτες το πρωί της Πέμπτης να περιμένουν τον Τζο Μπάιντεν και τον γ.γ. της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, για να ξεκινήσει η συνεδρίαση της Συνόδου Κορυφής στην Ουάσιγκτον.

Ο φακός κατέγραψε τη Μελόνι ενώ μιλούσε με τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, να στρέφει δεικτικά το βλέμμα στο ταβάνι και να… αλληθωρίζει παριστάνοντας πως κοιτάζει ανυπόμονα το ρολόι -που δεν φορούσε καν- περιμένοντας την άφιξη του Μπάιντεν.

Giorgia Meloni on top eye-rolling form as leaders at the @Nato summit wait for Stoltenberg and Biden to arrive for today’s first session pic.twitter.com/0lczOywwav

— Henry Foy (@HenryJFoy) July 11, 2024