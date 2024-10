Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν 11 αλλεπάλληλους βομβαρδισμούς σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της Χεζμπολάχ, δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στο λιβανικό σιιτικό κίνημα, ενώ ανταποκριτές του πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

⚠️ BREAKING: The Israeli Air Force is using bunker-buster bombs once again in Beirut, Lebanon.

Last time they were used, Nasrallah was eliminated.

Let’s see who we get this time.

pic.twitter.com/Ro9C1MNk0v

— Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) October 3, 2024