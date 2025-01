Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής ξεκίνησε την υπογραφή των διαταγμάτων που πολλοί χαρακτήρισαν ως σαρωτικά.

🚨 President Trump signs a proclamation guaranteeing the states’ protection from the invasion at the southern border pic.twitter.com/rO7omQ30Nh

Ο Ρεπουμπλικάνος νέος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κίνησε χθες Δευτέρα για δεύτερη φορά διαδικασία αποχώρησης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, κίνηση η οποία θέτει σε κίνδυνο τις διεθνείς προσπάθειες να ανακοπεί η κλιματική αλλαγή.

Ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου, διαβόητος αρνητής της κλιματικής αλλαγής, τήρησε τον λόγο του, υπογράφοντας ήδη τις πρώτες ώρες μετά την επιστροφή του στην εξουσία προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα και επιστολή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών προς τον σκοπό αυτό. Η απόφαση, με βαρύ συμβολισμό, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σ’ έναν χρόνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού ορκίστηκε πρόεδρος και ανέλαβε την εξουσία στις ΗΠΑ χθες Δευτέρα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η χώρα του αποσύρεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον ΠΟΥ ότι «μας εξαπάτησε», τονίζοντας πως η αμερικανική συμβολή στον διεθνή οργανισμό ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Κίνας και προσάπτοντάς του κακοδιαχείριση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και άλλων διεθνών κρίσεων δημόσιας υγείας.

🚨 President Trump signs a directive to the federal government ending the weaponization of government against political adversaries of the previous administration pic.twitter.com/kZE5PwSDQS

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 21, 2025