Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από τη Βόρεια Κορέα σήμερα φαίνεται ότι καταστράφηκε και συντρίμμια του εντοπίστηκαν στα δυτικά παράλια της Νότιας Κορέας, ανακοίνωσε η Σεούλ.

Ο πύραυλος που επρόκειτο πιθανότατα να θέσει σε τροχιά τον δεύτερο στρατιωτικό, κατασκοπευτικό δορυφόρο της Βόρειας Κορέας εκτοξεύτηκε από το Ντονγκτσάνγκ-ρι, την περιοχή όπου βρίσκεται το κέντρο ελέγχου διαστημικών πτήσεων, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Νότιας Κορέας.

North #Korea‘s rocket launch failed at 23:30 local time on Monday, disappearing from radar, #Japanese media NHK reports. Unverified footage from #China shows a red light exploding over #NorthKorea, but there’s no official confirmation from #Pyongyang yet.#FCMSIF #TEM27M #Russia pic.twitter.com/3wb6vFWRnB

— F@sh (@FashTajj) May 27, 2024