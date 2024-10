Βορειοκορεάτες στρατιώτες βιντεοσκοπήθηκαν να παραλαμβάνουν στολές και εξοπλισμό σε πεδίο εκπαίδευσης στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, γεγονός που φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αναφορές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας ότι 1.500 στρατιώτες έχουν μεταφερθεί για στρατιωτική εκπαίδευση με σκοπό να αναπτυχθούν στην Ουκρανία.

North Korean soldiers are being equipped with Mordor uniforms. It’s five minutes to World War III, but the West is asleep.@Dianna_DiDi @ukrainejournal pic.twitter.com/wkfwpKcC0K

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— The Russian Invasion of Ukraine (@wogoa1) October 20, 2024