Μέλη της ίδιας οικογένειας ήταν οι δέκα επιβαίνοντες σε μικρό αεροπλάνο που σκοτώθηκαν όταν αυτό κατέπεσε σήμερα σε καταστήματα στο κέντρο της τουριστικής πόλης Γκραμάντο στη νότια Βραζιλία, ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

Τα θύματα είναι ο επιχειρηματίας Λούις Κλαούδιο Σαλγκουέιρο Γκαλεάτσι από την πολιτεία του Σάο Πάολο και εννέα από τους συγγενείς του που ταξίδευαν μαζί του, επιβεβαίωσε η αστυνομία στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πιλότος ήταν ο ίδιος ο επιχειρηματίας και δεν υπάρχουν επιζώντες. Άλλοι δεκαεπτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στο έδαφος, δύο εκ των οποίων σοβαρά, σύμφωνα με την υπηρεσία.

De acordo com informações iniciais, 10 pessoas estavam a bordo do avião. A aeronave colidiu com a chaminé de um edifício, uma loja de móveis e uma pousada. A decolagem ocorreu em Canela por volta das 9h15, com destino a Jundiaí, em São Paulo.

Siga @santacatarinaemfotosbr pic.twitter.com/NsDM1mnSdL

— Marlenite Tibola (@MarleniteT) December 22, 2024