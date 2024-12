Ένα μικρό αεροπλάνο με δέκα επιβαίνοντες έπεσε σήμερα σε καταστήματα στο κέντρο της τουριστικής πόλης Γκραμάντο στη νότια Βραζιλία, ανέφεραν αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν επιζώντες.

«Δυστυχώς, οι πρώτες αναφορές λένε ότι οι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος δεν επιβίωσαν», έγραψε ο κυβερνήτης Εντουάρντο Λάιτε σε ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

#BREAKING #Brazil Governor Eduardo Leite of Rio Grande do Sul, Brazil, confirms no survivors after a plane carrying 10 crashed into buildings in Gramado. pic.twitter.com/jKFylwvA8A

— The National Independent (@NationalIndNews) December 22, 2024