Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 21 αγνοούνται λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων αυτή την εβδομάδα στη νότια πολιτεία Ρίο Γκράντε ντο Σουλ της Βραζιλίας, ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι εκτοπίστηκαν από τις οικίες τους μετά τις καταιγίδες που οδήγησαν σε άνοδο της στάθμης των ποταμών και προκάλεσαν πλημμύρες σε διάφορα μέρη της πολιτείας, επηρεάζοντας 104 δήμους.

Rio Grande do Sul – Muitas chuvas e enchentes por quase todo o estado, deixa vários mortos e centenas de desabrigados. Além disso, há o registro de desaparecimentos em diversas localidades, incluindo Candelária, Encantado, Roca Sales, São Vendelino e Salvador do Sul pic.twitter.com/Ge8Csm11v8

Em Marquês de Sousa, no Vale do Taquari-RS , um motorista de caminhão foi surpreendido com o deslizamento proveniente das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. pic.twitter.com/Yi4lR1rdCl

— TUCARJ54 ( RESERVA 15ª ) (@tucarj54) May 1, 2024