Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στη νότια Βραζιλία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 56 ανθρώπους ενώ τουλάχιστον άλλοι 67 αγνοούνται, σύμφωνα με το νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τις αρχές του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, σχεδόν 25.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους αφού οι καταιγίδες έπληξαν περισσότερες από τις μισές από τις 497 πόλεις της Πολιτείας αυτής που συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή.

"We never thought we would go through this." At least 39 people have been killed and over 24,000 displaced after floods in Brazil's Rio Grande do Sul following days of torrential rain, authorities say. pic.twitter.com/xGsfA1u3pN — DW News (@dwnews) May 4, 2024

Από τα νερά καταστράφηκαν δρόμοι και γέφυρες σε πολλές περιοχές. Προκλήθηκαν επίσης κατολισθήσεις και κατέρρευσε εν μέρει ένα φράγμα σε έναν μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό. Υπάρχει εξάλλου κίνδυνος να καταρρεύσει και ένα δεύτερο φράγμα, στην πόλη Μπέντο Γκονσάλβες.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, ο ποταμός Γκουαϊμπα υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας τους δρόμους. Το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο Αλέγκρε ανέστειλε όλες τις πτήσεις επ’ αόριστον.

The serious flooding in southern Brazil covers the historic center of Porto Alegre#Inundaciomes #Brasil #Portoalegre The Guaíba River grows about eight centimeters per hour and experts warn that this Friday it would reach five meters, a record level in 83 years; There are 37… pic.twitter.com/m8B9KPZVSx — Share Bear (@ShareBear1776) May 4, 2024

Ο κυβερνήτης της Πολιτείας Εντουάρντο Λέιτε είπε στους δημοσιογράφους ότι ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί. Σήμερα αναμένονται και πάλι βροχές στις βόρειες περιοχές της Πολιτείας και οι αρχές προέτρεψαν όσους ζουν σε κοινότητες που διατρέχουν κίνδυνο να αναζητήσουν καταφύγιο αλλού.

