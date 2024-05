Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα την αναχώρηση ενός πρώτου φορτίου με σχεδόν 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τη Λωρίδα της Γάζας. Το φορτίο αναμένεται να φθάσει στο παλαιστινιακό έδαφος δια θαλάσσης μέσω του τεχνητού λιμανιού που κατασκεύασε ο αμερικανικός στρατός και το οποίο σύντομα θα τεθεί σε λειτουργία.

«Η βρετανική βοήθεια αναχώρησε από την Κύπρο για μια πρώτη παράδοση μέσω του νέου προσωρινού λιμανιού της Γάζας», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Proud to work with 🇺🇸🇬🇧 & key #Amalthea partners in scaling up flow of #humanitarian aid, in line with 🇺🇳2720 UN Mechanism, via the first shipment to #JLOTS pier off-Gaza.

An apt example of shared service facilitated by #CyprusMaritimeCorridor aiming to provide additional aid. pic.twitter.com/T2jLnNyCjw

— Cyprus MFA (@CyprusMFA) May 15, 2024

