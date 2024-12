Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα στις συγκοινωνίες στη διάρκεια του σαββατοκύριακου πριν από τα Χριστούγεννα, όπου κατά παράδοση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

🇬🇧UK CHRISTMAS TRAVEL CHAOS

Millions face severe travel disruptions as heavy traffic and bad weather create a “perfect storm” ahead of the holidays.

Over 100 flights were canceled at Heathrow Airport yesterday, with more expected today.

Roads, railways, and ferries are

