Κατηγορίες για βιαιοπραγία μέσω ξυλοδαρμού και φθορά ξένης περιουσίας απαγγέλθηκαν σε μια 25χρονη γυναίκα, την Βικτόρια Τόμας Μπόουεν, η οποία πέταξε ένα μιλκσέικ εναντίον του Νάιτζελ Φάρατζ, του ηγέτη του Μεταρρυθμιστικού Κόμματος της Βρετανίας, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης.

Ο Φάρατζ είχε μόλις ξεκινήσει την εκστρατεία του για μια έδρα στο κοινοβούλιο στην πόλη Κλάκτον ον Σι, στη νοτιοανατολική Αγγλία, όταν η γυναίκα τον περιέλουσε με το ποτό, ενώ εκείνος έβγαινε από μία παμπ.

Woman who threw milkshake at Nigel Farage formally CHARGED with assault.

Victoria Thomas Bowen, 25, who works as an OF model selling explicit photos online for $7.99, has been charged by Essex Police with assault by beating and criminal damage.

The woman threw a McDonald’s… pic.twitter.com/JuYznoVXtQ

— Oli London (@OliLondonTV) June 5, 2024