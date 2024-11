Δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές ήταν κλειστοί σήμερα, Δευτέρα 25 Νοεμβρίου, στη Βρετανία αφού η καταιγίδα Μπερτ έπληξε τη χώρα το Σαββατοκύριακο, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και στοιχίζοντας τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους.

Σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία βρίσκονταν σε ισχύ πάνω από 200 προειδοποιήσεις και συναγερμοί για πλημμύρες, ενώ δρομολόγια τρένων από το Λονδίνο προς τα νοτιοδυτικά ακυρώθηκαν και σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην κεντρική Αγγλία.

Floods swept through parts of Britain, with the powerful Storm Bert leaving residents to battle high water levels in homes and streets https://t.co/iy5vreDU9v pic.twitter.com/q8bz8VPbb4

— Reuters (@Reuters) November 24, 2024