Ταραχές ξέσπασαν το βράδυ της Παρασκευής στο Σάντερλαντ της Αγγλίας, όπου εξαπλώθηκε το κύμα βίας που πυροδότησε η δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης η οποία είχε αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης, πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν πυρκαγιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα, όπως μεταδίδει το BBC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🇬🇧 #UK: A police station in Sunderland has been set on fire amidst riots sparked off the back of the brutal knife attack on children in Southport earlier this week. This marks the third day of rioting, with mosques, police, and innocent bystanders attacked by rioters. pic.twitter.com/FgxMBAXY0G

— POPULAR FRONT (@PopularFront_) August 2, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ