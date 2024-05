Ένας Βρετανός βουλευτής επέστρεψε σήμερα στο κοινοβούλιο, πέντε μήνες αφότου έχασε τα χέρια και τα πόδια του λόγω σηπτικού σοκ, με τους συναδέλφους του να τον υποδέχονται με ένα θερμό χειροκρότημα και τον πρωθυπουργό της χώρας να τον επαινεί.

Ο Κρεγκ Μακίνλεϊ, 57 ετών, δήλωσε πως θα ήθελε να μείνει γνωστός ως ο πρώτος «βιονικός βουλευτής», κατά την επιστροφή του στη Βουλή των Κοινοτήτων έχοντας αποκτήσει προσθετικά πόδια και χέρια, μετά το απειλητικό για τη ζωή του επεισόδιο τον περασμένο χρόνο.

