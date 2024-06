Την πρώτη της επίσημη, δημόσια εμφάνιση, έπειτα από την αποκάλυψη πως πάσχει από καρκίνο, έκανε το πρωί του Σαββάτου, 15 Ιουνίου, η Κέιτ Μίντλετον, στο πλαίσιο του εορτασμού Trooping the Colour.

Το Trooping the Colour πραγματοποιείται σήμερα στο Whitehall, όπου εορτάζονται τα γενέθλια του βασιλιά. Ο Κάρολος αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του, αφού πρόσφατα επέστρεψε στα δημόσια καθήκοντα – και θα τον συνοδεύσει και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Η Κέιτ, λίγο μετά τις 12:00 (ώρα Ελλάδας), έφτασε με αυτοκίνητο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Ουίλιαμ και τα τρία τους παιδιά. Στη συνέχεια συνόδεψε τα παιδιά της σε μια άμαξα για τη διάρκεια της παρέλασης.

«Έφτασε στο παλάτι όπου θα μπει σε μια άμαξα μαζί με τα τρία παιδιά της», όπως περιέγραψε στη βρετανική τηλεόραση η βασιλική ανταποκρίτρια Laura Bundock. «Θα κατευθυνθούν κατά μήκος του εμπορικού κέντρου προς το Horse Guards Parade, όπου θα παρακολουθήσουν το Trooping». «Μας λένε από το παλάτι του Κένσινγκτον ότι αυτό σίγουρα δεν είναι μια επιστροφή της στα δημόσια καθήκοντα, στη δημόσια ζωή. Αλλά η σημερινή ημέρα είναι αναμφίβολα μια ενθαρρυντική στιγμή, διότι γνωρίζει ότι όταν βγει σε αυτό το μπαλκόνι, όλα τα μάτια εδώ και σε όλον τον κόσμο θα την παρακολουθούν».

Η Κέιτ αναμένεται να βρεθεί στο μπαλκόνι του παλατιού του Μπάκιγχαμ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα γενέθλια του βασιλιά Κάρολου, μαζί με τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

The carriage containing the Princess of Wales and her children has left Buckingham Palace and is making its way up the mall 🤍 pic.twitter.com/eudc5n8UKr

— Belle (@RoyallyBelle_) June 15, 2024